Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa giderim

"Erdoğan çağırırsa giderim"
İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme

Çanakkale Valisi Toraman, Trafik Eğitim Etkinliğinde Öğrencilerle Buluştu

Çanakkale Valisi Toraman, Trafik Eğitim Etkinliğinde Öğrencilerle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek trafik eğitimine katıldı. 'Bir Kural, Bir Ömür' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilere trafik kurallarının önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 3-9 Mayıs Tarihleri arasında gerçekleştirilen Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Çanakkale Teknopark Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı eğitim programı düzenlendi. Etkinliğe katılan Vali Toraman, öğrencilere verilen trafik eğitimlerini yerinde izledi.

Etkinlik"Bir Kural, Bir Ömür" sloganıyla gerçekleştirilirken, öğrencilere trafik kurallarının önemi uygulamalı olarak aktarıldı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.