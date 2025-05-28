Çanakkale'nin ilçelerinde halk eğitim merkezlerinin yıl sonu sergileri açıldı

Çanakkale'nin ilçelerinde halk eğitim merkezlerinin yıl sonu sergileri açıldı
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Çanakkale'nin Eceabat ve Lapseki ilçelerinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla sergi açıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ve Lapseki ilçelerinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla sergi açıldı.

Eceabat Şehitler Cami Sergi Salonu'ndaki serginin açılışında konuşan Eceabat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Ağan, farkındalık yaratıp vatandaşların daha çok talep göstermeleri için çeşitli kurslar açtıklarını ifade etti.

Ağan, ilerleyen dönemlerde, çağın gerektirdiği şekilde vatandaşların merkezlerden daha çok faydalanabilmeleri için Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı Sistemi ile bilişimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa pek çok konuda uzaktan eğitim de verebileceklerini belirtti.

Kursiyerlere sertifikalarının verilmesinin ardından sergi açılışı gerçekleşti. Üç gün boyunca açık kalacak sergide, 120'ye yakın kursiyerin yıl boyunca yaptığı el emeği objeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide, şehitler diyarı kahramanları ve şehitliklerin konu alındığı çeşitli tasarımlar, tezhip çalışması, filografi sanatı ile yapılan objeler, yöresel kıyafetler, resim sergisi, eski kiremitlerden yapılan tasarımlar yer aldı.

Serginin açılışına Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, protokol üyeleri, kursiyerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Lapseki Halk Eğitim Merkezince Kadınlar Konağı'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Çelik, yaşam boyu süren eğitim sürecini ifade eden hayat boyu öğrenme kavramının, insanoğlunun yaşadığı sürece öğrenme, öğretme, gelişme ve değişme sürecinin içerisinde olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye'de vatandaşların hayat boyu öğrenme sürecini, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin yürüttüğünü aktaran Çelik, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası ile öğrenme faaliyetlerine katılımı artırmayı, öğrenme fırsatları hakkında halkımızı bilgilendirmeyi, öğrenmeyi teşvik etmeyi, geçmişle günümüz arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Halk oyunları gösterisinin ardından kursiyerlere belgelerini, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Özkan, İlçe Tapu Müdürü Gökhan Doruk takdim etti.

Serginin açılışına AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Nursel Marmara, İlçe Nüfus Müdürü Nilay Bayram ile kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA / Bülent Ersöz - Kültür Sanat
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