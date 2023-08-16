Çanakkale'nin Biga ilçesinde Işıkeli Nohut Kahvesi coğrafi işaret aldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinin Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Işıkeli Nohut Kahvesi'nin coğrafi işaret almasıyla ilgili, 'Tarihimizin derinliklerine uzanan bir lezzet, Işıkeli Nohut Kahvesi, artık resmi olarak Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı koruması altında! Bu tescil, sadece bir lezzeti değil, geçmişimizin izlerini ve emeğini de koruma altına alıyor' dedi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinin Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Işıkeli Nohut Kahvesi'nin coğrafi işaret almasıyla ilgili, "Tarihimizin derinliklerine uzanan bir lezzet, Işıkeli Nohut Kahvesi, artık resmi olarak Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı koruması altında! Bu tescil, sadece bir lezzeti değil, geçmişimizin izlerini ve emeğini de koruma altına alıyor" dedi.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan kıtlıktan doğan lezzet olan "Nohut Kahvesi", 15.08.2023 tarihli ve 155 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı bülteninde yayınlanarak tescil edildi. Biga Belediyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası ve Biga Ziraat Odası Başkanlığı'nın kararlı girişimleri sonucunda, yöresel tatların önemine vurgu yaparak bu tescili elde etti.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bige Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Tarihimizin derinliklerine uzanan bir lezzet, Işıkeli Nohut Kahvesi, artık resmi olarak Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı koruması altında! Bu tescil, sadece bir lezzeti değil, geçmişimizin izlerini ve emeğini de koruma altına alıyor" dedi. - ÇANAKKALE