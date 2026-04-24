Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümünde Fransız ve İngiliz anıtlarında tören düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenen anma programının ardından Fransız ve İngiliz anıtlarında da tören düzenlendi.

Fransız Askeri Mezarlığı'ndaki törenlere, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, Fransa Temsilcisi Koramiral Yannıcık Bossu, Avustralya Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jilly Morris, yabancı ülkelerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmaların ardından Türkiye ve Fransa ulusal marşları okundu. Marşların okunması sonrasında ise Fransız Askeri Mezarlığı'ndaki yabancı ve Türk askerlerin mektuplarına sesli ve yazılı bir şekilde ulaşılabilen QR kod tanıtıldı. Ardından mezarlara karanfil bırakılması ve anı defterinin imzalanmasıyla tören son buldu.

Fransız Askeri Mezarlığı'ndaki törenin ardından İngiliz Helles Anıtı'ndaki törene geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende, İncil'den de bölümler okundu. Türkiye Cumhuriyeti adına Vali Doç. Dr. Ömer Toraman ve yabancı ülkelerin temsilcileri tarafından anıta çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunularak, iki ülkenin milli marşlarının okunması ile tören sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu

Akdeniz beşik gibi! Saatler içerisinde 10 deprem oldu
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti

Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti