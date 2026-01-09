Haberler

'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi' 2 yılda 215 bini aşkın ziyaretçi ağırladı
Talas Belediyesi tarafından açılan müze, genç kuşaklara Çanakkale ruhunu ve Cumhuriyet tarihini aktarmak amacıyla 215 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Müze, Çanakkale Kara Savaşları'ndan Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar uzanan dönemi belgelerle ziyaretçilere sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, genç kuşaklara Çanakkale ruhunu aktarmak ve Cumhuriyet tarihini yaşatmak amacıyla hayata geçirilen müzeyi, 215 bini aşkın ziyaretçi gezdi.

Müze, Çanakkale Kara Savaşları'ndan Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarına uzanan tarihsel süreci anlatan eser ve belgeleri bir araya getirerek ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Osmanlı Kültür Sokağı'nda 6 bin 400 parça eserin yer aldığı müzede ziyaretçiler orijinal objeler, görseller, belgeler ve anlatımlarla Türkiye'nin dönüm noktası niteliğindeki Çanakkale ve Milli Mücadele yıllarını ayrıntılarıyla görebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, müzenin sadece bir sergi alanı olmadığını, aynı zamanda tarihsel hafızayı canlı tutan eğitim ve kültür merkezi olduğunu ifade etti.

Öte yandan müze, pazartesi hariç haftanın diğer günlerinde ücretsiz olarak ziyaretçilere kapılarını açıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Kültür Sanat
