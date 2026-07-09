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Çanakkale'de 'Tezhip Sanatı Kursu' yıl sonu sergisi

Çanakkale'de 'Tezhip Sanatı Kursu' yıl sonu sergisi
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Çanakkale İl Müftülüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Tezhip Sanatı Kursu'nun yıl sonu sergisi açıldı. Açılışa İl Müftüsü Mevlüt Topçu ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Çanakkale İl Müftülüğü ile Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde 'Tezhip Sanatı Kursu' yıl sonu sergisinin açılış programı gerçekleştirildi.

Programa, Çanakkale İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığı Vaizi Dr. Nimet Keseli Ustabaşı katıldı.

Program çerçevesinde sergilenen eserleri inceleyen İl Müftüsü Topçu, kursun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Tezhip Sanatı Eğitmeni Fulya Shahbazzadeh ve kursiyerlere teşekkür etti. Topçu, geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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