Çanakkale'de 2 Bin Yıllık Nekropol Alanı Bulundu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde Apollon Smintheion Tapınağı çevresinde sürdürülen arkeolojik kazılarda, yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip nekropol (mezarlık) alanı ortaya çıkarılıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit, "Nekropol alanındaki mezarların Roma dönemine tarihlendiğini söyleyebiliriz. Kazılar sonrası elimizdeki veriler bunu söylüyor. Bu da yaklaşık olarak 2 bin yıl öncesine ait insanların buradaki yaşamına ilişkin somut veriler sunuyor? dedi.

Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyündeki Apollon Smintheion Kutsal Alanı'nda 1980 yılında başlayan kazı ve restorasyon çalışmaları bu yıl yaklaşık 15 kişilik ekip ile Doç. Dr. Davut Kaplan başkanlığında devam ediyor. Bu yılki kazı çalışmalarında ise Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıl yıllık tarihe sahip nekropol alanı ortaya çıkarılıyor.

'SMİNTHEİON'UN YAYILIM ALANINI ANLAMAMIZA YARDIM EDECEK'

Bu seneki kazı çalışmalarında nekropol alanında yeni mezarların keşfedildiğini söyleyen ÇOMÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit, "Nekropol alanı Helenistik dönemden başlayarak, Roma dönemi sonuna kadar gömülerin yapıldığı bir yer. Burada bu yıl için şimdilik birkaç mezar açığa çıkardık ama gelecek zamanlarda mezar sayısı daha da artacak. Apollon Smintheion Kutsal Alanı daha çok Helenistik döneme tarihlenen tapınağıyla biliniyor. Ama biz biliyoruz ki; kutsal alan Roma döneminde özellikle su yapıları ve hamamlarla donatılarak büyümüş, bir sağlık merkezine dönüşmüş. Bugün için nekropol alanında yaptığımız çalışmalar aynı zamanda Smintheion'un yayılım alanını anlamamıza yardım edecek. Ayrıca gömü çeşitliliği, yaşayan insanların nitelikleri ve kimliklerini tanımamıza fırsat sunacak. Bu anlamda çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi. Nekropol alnındaki mezarların Roma dönemine tarihlendiğini belirten Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit, "Elimizdeki veriler bunu söylüyor. Bu da yaklaşık olarak 2 bin yıl öncesine ait birtakım insanların yaşamına ilişkin somut verileri bize sunuyor, bu anlamda önemli. Burada şimdilik 2 bin yıl öncesine ait antik bir mezarlık alanıyla karşı karşıyayız. Bizim için öncelikli hedeflerden biri de bu mezarlık alanının yayılım alanını belirlemek. Buna ilişkin olarak da hem kazı çalışmalarımız hem de sondajlarımız devam ediyor" diye konuştu.(DHA)