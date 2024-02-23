Çanakkale Belediyesi, Uluslararası Troia Festivali için afiş yarışması düzenliyor

Çanakkale Belediyesi, 61. Uluslararası Troia Fastivali'ni temsil edecek afiş için yarışma süreci başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 9-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek "Uluslararası Troia Festivali"nin duyurularında kullanılacak tasarımı belirleyecek afiş, tasarım ve uygulama yarışması için başvurular başladı.

Son başvuru tarihi 30 Mayıs olan yarışmada birinci seçilen tasarımın sahibine 20 bin, mansiyon için seçilecek iki tasarıma ise 5'er bin lira para ödülü verilecek.

Sergilenmeye değer görülen afişler, festival kapsamında, 9-13 Ağustos'ta sergilenecek. Ödül töreni ise 10 Ağustos'taki festival resmi açılış töreninde gerçekleşecek.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü ve Çanakkale Tübingen Troia Vakfı işbirliği ile düzenlenen, ulusal ve uluslararası alanda 18 yaş üzeri tüm tasarımcılara açık olan yarışmanın seçici kurulunda, Zeynep Özleyiş Çetin, Nadir Çakır, İlkan Devrin Dinç, Ali Can Metin, Blagoy Toprakidis, Özlem Uyan ve Enver Yılmaz yer alıyor.