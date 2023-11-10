Çanakkale Belediyesi'nden Atatürk Anma Töreni

Çanakkale Belediyesi çalışanları tarafından düzenlenen törenle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yılında anıldı.

Çanakkale Belediyesi çalışanları tarafından vefatının 85'inci yılında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası önündeki 100'üncü yıl meydanında düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yıldönümünde Çanakkale'de törenlerle anıldı. Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası önündeki 100'üncü Yıl Meydanında da anma töreni gerçekleştirildi. Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Handan Özyayla Kenar, birim müdürleri, belediye personeli ile vatandaşlar katıldı.

Saat 09.05'te gerçekleşen iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı da okunurken, Belediye çalışanları ve vatandaşlar, 100'üncü Yıl Meydanındaki Atatürk heykelinin önüne karanfil bıraktı. - ÇANAKKALE