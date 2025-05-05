Çakallarla Dans 6 filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çakallarla Dans 6 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çakallarla Dans 6 konusu, özeti ve Çakallarla Dans 6 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çakallarla Dans 6 filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Çakallarla Dans 6 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çakallarla Dans 6 filmini izleyecek olanların merak ettiği Çakallarla Dans 6 konusu nedir, Çakallarla Dans 6 oyuncuları kimler ve Çakallarla Dans 6 özeti gibi konuları inceliyoruz.
ÇAKALLARLA DANS 6 FİLMİ KONUSU NEDİR?
5 macera atlatan dört kafadar, pandemi sonrası ekonomik krizle boğuşmaktadır. Mali sıkıntıdan kurtulmanın yollarını arayan ve artık futbolda da eskisi kadar iyi olmayan dört kafadarın hayatı, bir gün Servet'in karısı Fatma'ya yıllardır görüşmediği ablası Manolya'dan gelen mektupla değişir. Manolya güzelliği ve çekiciliğiyle mahalledeki birçok erkeği adeta mest etmiş ve mahallede adı çıkmış bir kadındır. Bir gün; evi terk ettikten sonra önce babası, ardından da annesi hayatını kaybetmiştir. Fatma da anne ve babasının ölümünden onu suçlamakta ve ablası olarak görmemektedir. Manolya'nın Gökhan'la da geçmişi vardır.
ÇAKALLARLA DANS 6FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan
İlker Ayrık - Muhasebeci Servet
Timur Acar - Köfte Necmi
Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet
Didem Balçın - Fatma
Hakan Bilgin - Hüseyin Abi
Ebru Cündübeyoğlu - Manolya
Nurettin Sönmez - Enrico
Ceyhun Yılmaz - Adem
Anıl Tetik - Yüzbaşı Ali Suavi
Elvan Dişli - Mary (Melek)
Mine Kılıç - Anna Karenina
ÇAKALLARLA DANS 6 FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Çakallarla Dans 6 çekimleri Bodrum'da ve Yunan adası Kos'ta gerçekleştirildi.
Çekimlerine Haziran 2022 tarihinde başlanan film, 2 Aralık 2022 tarihinde vizyona girmiştir.