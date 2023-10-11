Çağdaş Sanatçı Haluk Akakçe Zincirlikuyu'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emre Can URAN / TÜRK Çağdaş sanatının önemli isimlerinden ressam ve mimar Haluk Akakçe, Zincirlikuyu'da öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 53 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenaze törenine sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Haluk Akakçe Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören 53 yaşındaki sanatçı Haluk Akakçe 9 Ekim'de vefat etmişti. Ressam ve iç mimar Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinden Haluk Akakçe Zincirlikuyu Mezarlığında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Akakçe'nin cenaze törenine ailesinin yanı sıra oyuncu Tuba Ünsal, Hatice Aslan, Melis Birkan, şarkıcı Aleyna Tilki ile iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Eşi Nevzat Akakçe taziyeleri cami avlusunda kabul ederken yakın dostları Haluk Akakçe'nin vasiyetini yerine getirerek kendi tasarımı olan şapkaları taktı.

"HERKESİN ÇOK SEVDİĞİ, DÜNYADA DA TANINAN BÜYÜK BİR SANATÇIYDI"

Taziyelerin cami avlusunda kabul eden eşi Nevzat Akakçe gözyaşları içinde, "Acımız çok büyük hepimizin. Şuan da söyleyecek çok fazla birşey de yok ama daha önce de söyledim, Haluk daha iyi bir yere gitti. Ondan hiç şüphem yok. Bundan sonra da anılarımızda yaşayacak, hiçbir zaman da ismi kaybolmayacak. Herkesin çok sevdiği, dünyada da tanınan büyük bir sanatçıydı. Sadece sanatçılığıyla değil de kişiliğiyle de herkesin hayatına dokunan, dokunduğu insanların içindeki ışığı da çıkaran bir yönü vardı ve bu hep yaşayacak, herkes Haluk'u çok iyi hatırlayacaktır. Benim için büyük kayıp, aslında bir anlamda da kayıp değil kazancımda var" diye konuştu.

"ÇOK ÖZEL BİR SANATÇIYI KAYBETTİK"

Haluk Akakçe'nin yakın arkadaşı Tuba Ünsal, "Gözyaşlarımı limitli kullandığım birkaç gün geçiriyorum. Ölümüyle çok ciddi sarsıldım arkadaşımın. Çünkü çok erken bir ölümdü bizim için. Ama dünya sanatında çok önemli bir yeri olan, çok parıl parıl bir sanatçıydı Haluk. Benim ruhuma büyük katkıda bulunan, küçüklüğümden itibaren hamurumun yoğurulmasında hep yanımda olan, kızımın doğmasına vesile olan çok özel bir sanatçıyı kaybettik" ifadelerini kullandı. Oyuncu Hatice Aslan ise, "Haluk çok özel bir insandı, iyi ki tanımışım. Çok güzel eserler bıraktı. Haluk'u daha iyi tanımak için elinizden geldiği kadar röportajlarını dinlemeye çalışın. Araştırmak lazım, sadece resimde gizli değil Haluk. Birçok yerde Türkiye'yi de temsil eden bir insandı. Yurtdışında çok güzel işler yaptı, çok güzel işler bıraktı. İyi ki tanımışım, özel, özgün, özgür bir insandı." diye konuştu.