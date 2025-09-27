Bursa mutfağını dünyaya tanıtmak, gastronomi kültürünü turizme kazandırmak amacıyla "Rota Yeniden Oluşturuluyor" temasıyla bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Merinos Park'ta düzenlenen festivalde atölyeler, yarışmalar, tadım etkinlikleri, kültürel gösteriler, sunumlar ve söyleşiler gerçekleştiriliyor.

Yurt içinden ve dışından gelen usta şefler ve lezzet tutkunlarının ilgi gösterdiği festivalde Bursa'nın coğrafi işaretli ürünleri kullanılarak yemekler hazırlanıyor.

Bursa Aşçılar Derneği Başkan Yardımcısı Sezer Özdemir, yaptığı açıklamada, gastronominin dünyada ve Türkiye'de çok ilerlediğini, son yıllarda her şehirde gastronomi festivallerinin düzenlendiğini söyledi.

Bursa'daki festivalin her yıl gelişerek devam ettiğini, bu yılki etkinliğin de çok verimli geçtiğini belirten Özdemir, "Bu yıl festivalde coğrafi işaretli ürünleri ön plana çıkarıyoruz. Bir taraftan yarışmalar, bir taraftan sunumlar devam ediyor. Bursa Aşçılar Derneği olarak elimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz." dedi.

Şef aşçı Alparslan Bayrak da bu yıl yarışmaya ilginin arttığı festivalin güzel geçtiğini dile getirdi.

Coğrafi işaretli ürünleri kullanarak yarışmalar düzenlemeye çalıştıklarını anlatan Bayrak, "Bunları hem şeflere hem jürilere anlatıyoruz. Talep çok olduğu için önümüzdeki sene planlamamızı değiştireceğiz. Bu yıl her kategoride 6 kişi yarışıyor. Önümüzdeki yıl bunu 12'ye çıkarmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa Aşçılar Derneği üyelerinden Rıfat Sınmaz da festival kapsamındaki yarışmalara öğrencilerin, profesyonellerin ve otellerin şeflerinin katıldığını, çok güzel tabaklar hazırlandığını ifade etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Fatih Yıldırım da festivalin lezzet dolu geçtiğini, kentin önde gelen işletmelerinin stantlar açtığını, birçok ülkeden ziyaretçilerin geldiğini söyledi.

Festival, yarın sona erecek.