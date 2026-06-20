Bursa'nın fethinin 700. yılına özel bestelenen eserler, Kültür Yolu Festivali'nde dinleyiciyle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı anısına düzenlenen Türk Müziği Sözlü Eserler Beste Yarışması kapsamında ortaya çıkan eserler, Bursa Kültür Yolu Festivali'nde dinleyiciyle buluşacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'nın köklü kültürel birikiminden ilham alan yarışma, Türk müziğine yeni eserler kazandırdı.

Fethin 700'üncü yılına ithafen hazırlanan besteler, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı başkanlığındaki, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Ufuk Yürüç, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Dr. Timuçin Çevikoğlu, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sanatçısı Yusuf Kayya ve İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Kağan Ulaş'ın yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi.

Yedi asırlık fetih mirasını sanatın diliyle yeniden yorumlayan eserler, ilk kez Bursa Kültür Yolu Festivali'nde dinleyiciyle buluşacak.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda 3 Temmuz'da düzenlenecek gala konserinde ödüle layık görülen bestelerin ilk icraları yapılacak, dereceye giren bestecilere ödülleri verilecek.

Gala konserinde seslendirilecek besteler, Bursa'nın 700 yıllık hafızasını notalar eşliğinde sahneye taşıyacak.

Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı için bestelenen eserler, geçmişten bugüne uzanan güçlü bir kültürel sürekliliğin de simgesi olacak.