Haberler

Bursa'nın 650 Yıllık Gezek Kültürü Dünya ile Buluşuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da 650 yıllık geçmişe sahip gezek kültürü, Uludağ Gezeği Kültür ve Musiki Derneği aracılığıyla yerli ve yabancı misafirlere tanıtılıyor. Müziği ve sohbeti bir araya getiren bu etkinlikler, Türk Sanat Müziği eserleri ile zenginleştirilerek, farklı kültürlerden gelen konuklara kültürel deneyim sunmayı hedefliyor.

Bursa'da yaklaşık 650 yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen, musikili sohbetlerin yapıldığı "gezek" kültürü yabancılara da tanıtılıyor.

Elazığ'da "kürsübaşı sohbeti", Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da "sıra gecesi", Erzincan'da "velime geceleri", Manisa'da "oturma geceleri" olarak adlandırılan sohbet gecelerinin bir örneği de Bursa'da "gezek" adıyla asırlardır düzenleniyor.

Bu kültürü dünyaya tanıtmak için kurulan Uludağ Gezeği Kültür ve Musiki Derneği de yerli ve yabancı misafirlerini musiki sohbetlerinde ağırlıyor.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'nde yer alan bu geleneğin koruyucusu olan derneklerden Uludağ Gezeği, uluslararası dernekler, belediyeler ve turizm şirketleriyle bağlantı kurarak yerli ve yabancı misafirlerini musiki sohbetlerine davet ediyor.

Kente yurt içinden ve dışından gelen misafirler de katıldıkları sohbetlerde hem gezek kültürünü tanıyor hem de koro ile orkestradan Türk Sanat Müziği eserlerini dinleme fırsatı buluyor.

Kültürü tanıtabilmek için gece gündüz çalışıyorlar

Derneğin başkanı ve serhanendesi Ali Piliçer, AA muhabirine, 650 yıllık gezek kültürünü tanıtmak için yeni kurdukları dernekle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde olduklarına değinen Piliçer, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirleri ağırladıklarını vurguladı.

Piliçer, gezek kültürünün musikiye hizmet ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türk Sanat Müziği eserlerini her hafta düzenlediğimiz müzikli sohbetlerimizde üstat müzisyenlerimiz ve koromuzla seslendiriyoruz. Solist arkadaşlarımız da en güzel örnekleri burada sergileyip, çok güzel eserler icra ediyorlar. Yeni kurduğumuz derneğimizle de bu müzikli sohbetlerimizi daha fazla kişiye tanıtma heyecanı içindeyiz. Yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlamak için yurt içinden ve dışından seyahat acenteleri, uluslararası dernekler ve kurumlarla iletişim halindeyiz. Onların Türkiye'de ağırladıkları misafirlerini gezek akşamlarımıza davet ediyoruz, bu sayede hem geleneğimizi hem de Türk Sanat Müziğimizi tanıtma fırsatı buluyoruz."

ABD ve Avrupa ülkelerinden misafirler ağırladıklarını belirten Piliçer, "Bu kültürü yaşatmaya çalışmaktan dolayı çok mutluyuz, heyecanlıyız. Bundan sonra da her hafta düzenleyeceğimiz konser havasında geçen coşkulu akşamlarımıza, Türk Sanat Müziğinin birçok makamından eserlerimizi birlikte seslendirmeye herkesi davet ediyoruz." dedi.

Turistlerden Dana Jackson da Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanımak için ABD'den geldiğini anlatarak, "Müziği çok sevdim. Dilini anlamadığım halde herkesin mutluluğu, enerjisi ve tutkusu beni çok etkiledi. Türk müziğiyle ilgili önceden bir fikrim yoktu. Herkes çok sıcak ve kibar. Çok zengin bir kültür, çok mutluyum bu bakımdan." diye konuştu.

İngiltere'den gelen Angie Barton ise Türkiye'yi ikinci kez ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Bu etkinlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada olmak çok etkileyici. Burada görülecek çok fazla tarih ve zengin bir kültür var. Buradan öğrenecek çok şey var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Kültür Sanat
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin Eurofighter hamlesi Yunanistan ve İsrail'i korkuttu: Yeni sayfa

Türkiye'nin Eurofighter hamlesi iki ülkeyi korkuttu: Yeni sayfa
Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor

Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Türkiye'nin Eurofighter hamlesi Yunanistan ve İsrail'i korkuttu: Yeni sayfa

Türkiye'nin Eurofighter hamlesi iki ülkeyi korkuttu: Yeni sayfa
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi

Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.