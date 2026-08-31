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Bursa'da Zafer Bayramı Kürekle Kutlandı

Bursa'da Zafer Bayramı Kürekle Kutlandı
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Bursa Kürek Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Güzelyalı Marina'da sporcularla bir araya gelerek kutladı. Türk bayrağını temsil eden kırmızı balonlarla süslenen teknelerle Gemlik Körfezi'ne kürek çekildi, güneşin doğuşu Onuncu Yıl Marşı ile karşılandı.

Bursa Kürek Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sporcular ve kulüp üyeleriyle bir araya gelerek kutlama yaptı.

Güzelyalı Marina'da gerçekleştirilen etkinlik sporcuların Türk bayrağını temsil eden kırmızı balonlarla süslenmiş teknelerde Gemlik Körfezi'ne doğru kürek çekmesiyle başladı.

Güneşin doğuşunu karşılayan sporcular, kırmızı balonlarla tekneleri ve kulüp için ayrılan alanı süsledi.

Sporcular, Zafer Bayramı coşkusunu Onuncu Yıl Marşı ile kutladı.

Kaynak: AA
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