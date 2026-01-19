Haberler

Kestel'de Alaçam Kar Festivali düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kestel ilçesinde düzenlenen Alaçam Kar Festivali, çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla aileleri bir araya getirdi. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, festivali kış turizmi açısından önemli bir adım olarak tanımladı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde yarıyıl Alaçam Kar Festivali düzenlendi.

Kestel Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla aileler karın tadını çıkardı.

Festivalde Kestel Belediyesi Halk Dansları Topluluğu dans gösterisi sergiledi, Karadeniz müzik topluluğu "Koliva" sahne aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel Alaçam Kar Festivali'yle öğrencilerin yarıyıl tatilini fırsata çevirdiklerini ifade etti.

Doğasıyla öne çıkan Kestel'i kış turizmiyle buluşturduklarını belirten Erol, şunları kaydetti:

"İlçemizi dört mevsim yaşanabilir, ziyaret edilebilir bir merkez olduğunu bir kez daha ortaya koyuyoruz. Festivalimizde kayak ve kızak alanları, her yaştan vatandaşımıza hitap eden yarışmalarımız ve eğlence alanlarıyla dolu dolu etkinlikler düzenledik. Kadın kooperatiflerimizin el emeği ürünlerini de burada sergilemelerini sağladık. Bu yıl ilkini yaptığımız etkinliğimizi geleneksel hale getireceğiz. Tüm Bursamıza hayırlı uğurlu olsun."

"Koliva" solisti İlhan Gülten de burada sahne almanın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Yüksek dağlara ve harika doğaya biz Karadeniz'den de alışığız. Karadeniz müzikleri başta kemençe ve tulum eşliğinde horonlar çekip, sömestır heyecanı coşkusu ile kar festivalinin tadını doyasıya çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Kültür Sanat
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış

Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi ilçeyi karıştırdı
Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları

Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı

Protestolar sürerken kan donduran iddia: Zorla çıplak bırakıp...
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi

Piyasalarda büyük deprem! Saatler içinde milyarlarca dolar silindi
Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış

Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi ilçeyi karıştırdı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Görüntüler Rakka'dan! Cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklar serbest bırakıldı

Kapılar tek tek açıldı, cezaevinde sevinç çığlıkları yankılandı