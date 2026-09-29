Bursa Devlet Tiyatrosu perdeyi Van yapımı İbiş'in Rüyası ile 1 Ekim'de açıyor

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Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi, 2026-2027 tiyatro sezonunu "İbiş'in Rüyası" oyunuyla açacak.

Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, Van Devlet Tiyatrosu yapımı oyun, 1 Ekim Perşembe saat 20.00'de Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Tarık Buğra'nın kaleme aldığı, A. Sabri Özmener'in yönettiği oyunda, 1930'lu yıllarda tuluat tiyatrosunun son döneminde yaşananlar konu ediliyor.

Oyunda, Nuran Tiyatrosu, yeni bir kantocunun gelişiyle hareketlenirken tiyatronun sahibi Nahit Bey'in hayatında da önemli değişimler yaşanıyor. İstanbul'un sevilen sanatçılarından Semra Seha'nın gelişiyle gelişen olaylar, aşk ve tiyatro ekseninde izleyiciye aktarılıyor.

Kaynak: AA