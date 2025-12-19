Haberler

Bursa Devlet Tiyatrosu 'Süt Kardeşler' oyununun prömiyerini yaptı
Güncelleme:
Bursa Devlet Tiyatrosu, Türk tiyatrosunun klasik eserlerinden 'Süt Kardeşler' oyununu sahnelemeye başladı. İlk kez sanatseverlerle buluşan oyun, komedi dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.

Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan Türk tiyatrosunun klasikleşmiş eserlerinden "Süt Kardeşler" oyunu, sanatseverlerle ilk kez buluştu.

Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sahnelenen, rejisörlüğünü Sinan Pekinton'un üstlendiği oyun, yanlış anlaşılmaların, kimlik karmaşalarının ve birbirini kovalayan tatlı telaşların iç içe geçtiği sahnelerle seyirciye komedi dünyası sunuyor.

İsmail Galip Arcan'ın kaleme aldığı oyunun dekor tasarımı Cenk Oral, ışık tasarımı Mahir Köksal, kostüm tasarımı Berna Yavuz, müzikleri İlke Ulaş Kıvanç imzasını taşıyor.

Oyun, bugün saat 20.00'de, yarın ise 15.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Kültür Sanat
