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Bursa Devlet Tiyatrosu 'Küçük Korku Dükkanı' Müzikaliyle Seyircilerin Karşısına Çıkıyor

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Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Küçük Korku Dükkanı" müzikaliyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

BDT'den yapılan açıklamaya göre, Howard Ashman'ın yazdığı, müziklerini Alan Menken'in bestelediği müzikalin promiyeri, 16 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek.

Boğaçhan Sözmen'in yönettiği, müzik direktörlüğünü ve orkestra şefliğini Dağhan Doğu'nun yaptığı oyunun dekor tasarımı Emre Satı, kostüm tasarımı Ceren Karahan, ışık tasarımı İzzettin Biçer, kukla tasarımı Hakan Dündar, koreografisi Özgür Adam İnanç imzası taşıyor.

Oyunda, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Serdar Seçkin, Nazlı Ceren Argon, Çağrı Zora, Cenk Turan, Cansu Yılmaz, Nergiz Acar, Deniz Orakçı Yavuz, Diyar Gönülalçak, Efecan Baştürk, Akif Oktay, Serkan Çetinkaya, Ceren Kayış, Adnan Tunalı, Mert Çifçi, Baran Balkanlar, İpek Abama, Emre Yaşa, Fatih Kasap, Zeynep Yılmaz, Nilay Çalamak rol alıyor.

"Küçük Korku Dükkanı" müzikali, sezon sonuna kadar tiyatroseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Howard Ashman Alan Menken Bursa Kültür Sanat Güncel Haberler

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