BBDSO'dan Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına konser
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, merhum rektör Ayhan Kızıl'ın vefatının 11'inci yılı anısına düzenlediği konserde viyolonsel sanatçısı Lionel Martin'i ağırladı. Konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde ve şef Howard Griffiths yönetiminde gerçekleşti.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Prof. Dr. Ayhan Kızıl için düzenlediği anma konserinde viyolonsel sanatçısı Lionel Martin'i ağırladı.
Eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Ayhan Kızıl'ın vefatının 11'inci yılında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri şef Howard Griffiths yönetti.
Konserde sahne alan viyolonsel sanatçısı Martin "The Enchanted Lake" ve "Viyolonsel Konçertosu" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda solist ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü