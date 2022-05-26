Bursa'daki trafolar Türk Dünyası Kültür Başkenti temasıyla renklendi - Haberler

Bursa'da, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'nin (UEDAŞ) 5 yıl önce başlattığı "Trafolar Konuşuyor" adlı proje kapsamında trafolara 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti temasıyla resimler yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki UEDAŞ'a ait trafolara grafiti sanatıyla şehrin simgeleri işleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Enerji Üst Yöneticisi İsmail Ergüneş ve UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, Hanlar Bölgesi'nde gerçekleştirilen uygulamayı yerinde inceledi.

Aktaş, burada yaptığı değerlendirmede, bir yandan Bursa'nın modern yönünü geliştirirken diğer yandan tarihi ve kültürel değerleri ayağa kaldırmaya çalıştıklarını bildirdi.

Bursa'nın bir kültür şehri olduğunu belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Tarihin izlerini taşıyan bu şehrin kültürünü yaşatmak için özel gayretimiz var. Bursa'nın her köşesi ayrı bir güzelliğe sahip. Bunun yanında Bursa, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren gelişen, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri. UEDAŞ, 'Trafolar Konuşuyor' diye bir proje geliştirmişti ve buna dair bulunduğu konum içerisinde önemli çalışmalara imza atıyordu. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti temalı trafoyla alakalı işlemleri gerçekleştiriyoruz. Buradan baktığımızda, Bursa'nın değerlerini yansıtan bir eser var. Bu yüzden UEDAŞ ailesine çok teşekkür ediyorum."

Ergüneş ise enerji dağıtımının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de hayatın her yerinde olduklarına dikkati çekti.

Aydınlatma direkleri ve trafoların bir şehrin estetiği olduğunu vurgulayan Ergüneş, "Dolayısıyla biz bu güzel şehre bu güzellikleri sunmayı, işimizin parçası olarak görüyoruz. Başkanımız gibi biz de bu şehre hizmetkar olmaktan mutluluk duyuyoruz. 2017 yılından beri projeyi uyguluyoruz. Bugüne kadar 61 trafoyu boyadık. Kadına şiddet, madde bağımlılığı, emniyet kemeri gibi sosyal içerikli mesajları öne çıkardığımız bu tür sosyal hizmet projelerini yerine getirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.