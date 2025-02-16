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Bursa'da 'Zaman, Sanat Zamanı' Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Bursa'da 'Zaman, Sanat Zamanı' Etkinliği Yoğun İlgi Gördü
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bursa'da zaman, sanat zamanı' etkinlikleri kapsamında şarkıcı Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan konser verdiler. 'Caz Pazarı' temalı konsere yoğun ilgi gösterildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Bursa'da zaman, sanat zamanı" etkinlikleri kapsamında şarkıcı Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan konser verdi.

"Caz Pazarı" temasıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gecede sahne alan Dilek Türkan, Türk Halk Müziği'nin önde gelen ozanlarından Aşık Veysel ve Aşık Mahzuni Şerif'in eserlerini seslendirdi.

Türkan ve orkestranın seslendirdiği "Önce Gözlerin Terk Etti Beni" adlı eser Bursalı müzikseverlerden beğeni kazandı.

Konser sonunda müzikseverleri selamlayan Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan, uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
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