Bursa'da "Türk Mutfağı Haftası"nda cantık ve süt helvası tanıtıldı - Haberler

Bursa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında cantık ve süt helvasının yapım aşamaları gösterilerek ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mutfak Akademi'de Şef Emre İdrisoğlu yönetiminde gerçekleştirilen etkinlikte, Bursa'nın lezzetleri cantık ve süt helvası hazırlandı.

Bursa Gastronomi Derneği Başkanlığını da yürüten İdrisoğlu, cantık ve süt helvasının yapımı ile zamanla tariflerinin uğradığı değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Arslan, glütensiz undan cantık ve badem sütünden süt helvası yaptı.

Gündoğan, etkinlikte yaptığı açıklamada, Türk Mutfağı Haftası'nın tüm ülkede olduğu gibi Bursa'da farklı mekanlarda farklı tatlarla kutlandığını söyledi.

İlk kez cantık yaptığını anlatan Gündoğan, "Kültürümüzün önemli bir parçası olan mutfağımızın başrolde olması bizim için çok değerli." dedi.

Program, katılımcılara cantık ve süt helvası ikramıyla sona erdi.