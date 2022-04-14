Bursa'da 'Türk Dünyası Ressamlar Buluşması' sergisi açıldı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen " Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri" kapsamında, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen "Türk Dünyası Ressamlar Buluşması" sergisinde Kazak, Kırgız, Özbek ve Azeri sanatçıların eserleri, halkın beğenisine sunuldu.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açılan sergi, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Özbekistan'dan 9 ressam ve 1 heykeltıraşı kentte bir araya getirdi.

Yaklaşık bir haftadır Bursa'nın tarihi ve kültürel noktasını gezen ressamlar, kentten esinlendikleri güzellikleri "Bursa'nın Fethi ve Tarihi Mirası" temasıyla tuvallerine yansıttı.

Sanatçıların yaptığı 38 resim ve 1 heykelden oluşan serginin açılış töreninde konuşan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, görevine başlamasının hemen ardından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, ilk etkinliğe katıldığını ve bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türk dünyasının farklı ülkelerindeki ressamların bir araya gelmesinin önemine değinen Raev, şunları kaydetti:

"Ortaya koyulan eserler, ortak değerlerimizi ve kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak adına önem taşıyor. TÜRKSOY, bu değerli sanat insanlarını, Türk dünyasının önemli şehirlerinde bir araya gelmelerine, tanışmalarına ve birbirleriyle mesleki etkileşim kurmalarına katkı sunuyor. Böylelikle halklarımız arasında kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi sağlanıyor."

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da sanatçıların çok güzel eserler ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Sanatçılar, Bursa'da geçirdikleri kısa sürede, çok güzel eserler ortaya koydu. Farklı bir gözle bakarak, kentin güzelliklerini resmettiler. Şenlikler, bu sergiyle daha da zenginleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Raev ve Dündar, sergide eserleri yer alan sanatçılara, teşekkür belgesi takdim etti. Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar, sergiyi gezerek eserleri inceledi.