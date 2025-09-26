Haberler

Bursa'da Tarihi Kilise Setbaşı Sanat Merkezi Oluyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tarihi bir Ortodoks kilisesinin restore edilerek Setbaşı Sanat Merkezi'ne dönüştürülme çalışmaları törenle başladı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençler için sosyalleşme ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği bir mekan oluşturacaklarını açıkladı.

Yıldırım Belediyesince Kurtoğlu Mahallesi Yaşıt Sokak'ta bulunan metruk haldeki kilise binasının restore edilmesi için çalışma başlatıldı.

Setbaşı Sanat Merkezi'ne dönüştürülmesi planlanan binadaki çalışmaların başlaması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, restore edilecek binanın Ortodoks kilisesi olarak inşa edildiğini, Cumhuriyet sonrası ise tütün deposu olarak kullanıldığını belirtti.

Uzun yıllar metruk halde bırakılan bina için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yapıldığını ifade eden Yılmaz, dönem içerisinde restorasyon çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yılmaz, çevredeki bazı metruk binalarla birlikte bölgeyi toplam 479 metrekarelik bir kültür adası olarak planladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bahçesiyle, kütüphanesiyle, kafesiyle gençlerimizin sosyalleşebileceği, burada çeşitli sergilerin yapılabileceği, atölyelerin düzenlenebileceği, konferansların, konserlerin olacağı bir mekana dönüştürmüş olacağız. Kiliseyi aslına uygun restore edeceğimiz bu proje sonunda ortaya çıkacak Setbaşı Sanat Merkezi, Bursamıza, bölgemize değer katacak bir merkez olacak."

Yılmaz, Setbaşı Sanat Merkezi'nin bir yıl içerisinde hizmete açılacağını bildirdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve diğer ilgililer de katıldı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Kültür Sanat
