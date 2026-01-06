Haberler

Bursa'da ormanda yürüyen anne yaban kedisi ve yavruları fotokapanla görüntülendi

Bursa'da kurulan fotokapanlar sayesinde, sisli havada anne yaban kedisi ve iki yavrusu ormanda yürürken kaydedildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaban hayatını gözlemlemek amacıyla bu görüntüleri paylaştı.

Bursa'da sisli havada ormanda yürüyen anne yaban kedisi ve iki yavrusu, fotokapanla kayda alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Ormana kurulan fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerde, anne yaban kedisi ve yavrularının sisli havada ormanda yürüdüğü anlar yer aldı.

Video, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Ormanın sisi, bazen doğanın en özel anlarını saklar. Fotokapanımız, sisli bir orman tabanında yavrularına rehberlik eden anne yaban kedisini görüntüledi. Yaban hayatında 'annelik' sadece korumak değil, aynı zamanda sessizce yürümeyi, avlanmayı ve tehlikelerden saklanmayı öğretmektedir." notuyla paylaşıldı.

