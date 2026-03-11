Haberler

Bursa'da "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisi açıldı

Bursa'da 'Sanatın Diliyle Değerlerimiz' sergisi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da Hz. Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yılı dolayısıyla "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" temalı hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu.

Bursa'da Hz. Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yılı dolayısıyla "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" temalı hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü ve halk eğitim merkezleri işbirliğiyle düzenlenen, usta öğreticiler ile kursiyerlerin hazırladığı 37 eserin yer aldığı sergi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Sergi Salonu'nda açıldı.

Açılışta konuşan Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Otcu, Hz. Muhammed'i, hayatıyla, yaptıklarıyla, öğrettikleriyle herkesin örnek alması gerektiğini vurgulayarak, "Onun ahlakını örnek almak, öğretmek, anlatmak aslında hepimizin en önemli görevlerinden birisi. Bu vesileyle bu haftayı inşallah Peygamber Efendimize yaraşacak şekilde anmayı, kutlamayı gönülden diliyorum. Göreceğimiz eserlerde de mazimizin, üstatlarımızın, ustalarımızın ne kadar güzel şeyler yaptıklarını, bizlere neler bıraktıklarını inşallah hep birlikte göreceğiz." dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de Hz. Muhammed'in hayatının, insanın kendini tanıma, hakikati arama ve anlamlı bir hayat kurma çabasına rehberlik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Böylesine derin bir anlam dünyasının sanatın diliyle ifade edilmesi ise medeniyetimizin zarif geleneklerinden biridir. Hat, tezhip ve ebru sanatları, estetik bir incelik taşımakla birlikte sabrın, tefekkürün ve gönül emeğinin de tezahürüdür. Kalemin kağıt üzerindeki zarif yürüyüşü, suyun renklerle kurduğu uyum, insanın iç dünyasındaki güzelliğin sanatla görünür hale gelmesidir. Sergimiz, kültürel mirasımızı yaşatan ve yeni nesillere aktaran kıymetli bir emeğin ürünüdür. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü ile halk eğitim merkezi müdürlüklerimizin ortaya koyduğu çalışma, değerlerimizin sanat yoluyla yeni kuşaklarla buluşmasına vesile olmaktadır."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile sergide emeği geçenler tarafından kurdele kesildi.

Bursa Vali Yardımcısı Otcu ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Çokgezer, 37 eserin yer aldığı sergiyi gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

Hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan sergi 13 Mart'a kadar Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj

Savaş sürerken Kremlin'den yeni mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde 'el sallama' krizi

Yine gergin başladı! Davanın 3. gününde "el sallama" krizi
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın başına gelmeyen kalmadı
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
Kuzey Kore'den İran için tarihi bir rest daha: Askeri hamleler kabul edilemez

İran için tarihi bir rest daha
PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı

Savaştan o da nasibini aldı!