Bursa'da Sağlık Çalışanları Anadolu'nun Ezgilerini Seslendirdi

Bursa'da Sağlık Çalışanları Anadolu'nun Ezgilerini Seslendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medicana Bursa Hastanesi'nde sağlık çalışanları, Türk Halk Müziği Korosu ile Anadolu'nun eşsiz eserlerini dinleyicilere sundu. Konserde hekimler, hemşireler ve hastane yöneticileri sahne alarak büyük bir performans sergiledi.

Anadolu'nun eşsiz eserleri sağlık çalışanları tarafından seslendirildi

BURSA - Bursa'da hayat kurtaran hekim, hemşire ve hastane çalışanları, sesleriyle de Bursalılardan büyük alkış topladı.

Spor ve sanatla ilgili birçok projenin öncüsü olan Medicana Bursa Hastanesi, bugüne kadar birçok kişinin hayatına dokunan doktor, hemşire ve birim sorumlularıyla sahneyi paylaştı. Medicana Türk Halk Müziği Korosu, BAOB Oditoryumu'nda gerçekleştirdiği konserle Anadolu'nun eşsiz ezgilerini dinleyicileriyle buluşturdu. Spordan beslenmeye, kültür sanattan sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok alanda yer alan sağlık çalışanları, Şef Kemal Kamalı yönetiminde koro ve solo eserlerden oluşan konserle dinleyenleri mest etti.

Birbirinden eşsiz eserlerin dinleyicilerle buluştuğu konserde Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Üyesi Dr. Engin Bozkurt, Medicana Sağlık Grubu İcra Kurulu Üyesi Tıbbi Hizmetler Sorumlusu Dr.Necip Kozali, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr.Özcan Akan, Başhekim Dr. Burak Canver, Mesul Müdür Dr. Abidin Sağlam, Medicana Sağlık Grubu Hukuk Müşaviri Av. Murat Davarcı, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcıları Mehtap Koçak ve Ayhan Yörük, CHP Milletvekili Orhan Sarıbal ve İl Müdürleri sağlıkçıları bu güzel gecede yalnız bırakmadı.

Konser öncesi mutluluğunu paylaşan Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Özcan Akan, "Bugün Medicana Bursa Hastanesi olarak, Türk Halk Müziği Korosu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz Ocak ayında da Türk Sanat Müziği ile ilgili bir çalışmamız vardı. Bu konuda hastanemizde farklı departmanlarda çalışan sağlık çalışanlarımızın kurduğu bir koro. Bu arkadaşlarımız büyük bir özveriyle kendi mesleklerini icra ederken aynı zamanda da bir sosyal sorumluluk projesinde de yer almış oldular. Heyecanlı ve mutluyuz. Dinleyicilerimizi eğlendirebilirsek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH BOZKURT - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet

Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den misilleme

40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den kanlı misilleme
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
İki kız Kardeş, babaları tarafından zincire bağlanıp istismar edildi

İki kız Kardeş, babaları tarafından zincire bağlanıp istismar edildi
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Ali Koç'tan şampiyonluğu getirecek transfer hamlesi

Ali Koç'tan şampiyonluğu getirecek hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.