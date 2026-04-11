Basın mirasının ilk adımları BUÜ'de sergileniyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara'nın şahsi koleksiyonundan derlenen "1886-1928 Yılları Arasında Çıkarılan Osmanlıca Dergilerin İlk Sayıları" sergisi, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde ziyarete açıldı.

Etkinliğin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, Genel Sekreter Mehmet Aydemir, üniversite personeli ve öğrenciler katılım sağladı. Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına düzenlenen sergi, Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilanına kadar uzanan geniş bir yayın yelpazesini kapsıyor.

Üniversitenin yaşayan hafızası

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. Mustafa Kara'nın üniversitenin ve Bursa'nın kültürel kimliğinde çok kritik bir pay sahibi olduğunu belirtti. Mustafa Kara'nın akademik kimliğinin ötesinde, şehre ve ülkeye değer katan bir "abi" figürü olduğunu ifade eden Yılmaz, hocanın sadece eserleriyle değil, bizzat yaparak ve yaşayarak yol gösterdiğini vurguladı. Sergilenen materyallerin, üniversitenin kültürel hafızasını diri tuttuğunu söyleyen Rektör Yılmaz, Mustafa Kara'nın fotoğrafçılıktan koleksiyonerliğe kadar uzanan sanat ve kültür merakının tüm akademiye örnek teşkil ettiğini dile getirdi. Kurum adına teşekkürlerini sunan Yılmaz, bu değerli arşivin öğrencilerle buluşmasının tarih bilinci açısından büyük bir kazanç olduğunu kaydetti.

"Kendi müzeniz için bugün besmeleyi çekin"

Serginin küratörlüğünü de üstlenen Prof. Dr. Mustafa Kara ise açılışta yaptığı konuşmada özellikle 1886 ile 1928 yılları arasındaki döneme odaklandıklarını belirtti. Arşivindeki binlerce eser arasından seçtiği 40 adet "birinci sayı" dergiyi öğrencilerle buluşturan Kara, bu seçkinin deryada bir katre olduğunu ifade etti. 1908 sonrası yaşanan yayın furyasının kültürel zenginliğini vurgulayan Kara, gençlere koleksiyonculuk ruhunu aşılamayı hedeflediğini dile getirdi. "30 yıl sonra açacağınız müzeniz için bugün besmeleyi çekin" diyen usta hoca, biriktirmenin bir "aşk" işi olduğunu ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini anlattı. Ayrıca, koleksiyonculuğa adım atmak isteyen gençlere kendi kütüphanesinden onar adet dergi hediye etme sözü vererek onlara somut bir destek sundu.

Prof. Dr. Mustafa Kara'nın sergisi 13 Nisan akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı