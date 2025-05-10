Bursa'da Nazım Hikmet Sempozyumu ve Sergi Açılışı

Bursa Büyükşehir Belediyesince "Nazım Hikmet Yılı" etkinlikleri kapsamında Güneşin Sofrasında Nazım Hikmet Sempozyumu düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sempozyum Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, Bursa'nın Nazım Hikmet'e bir borcu olduğunu ifade ederek, bu borcun bir yıllık çalışmayla ödenemeyeceğini aktardı.

Bursa Nazım Hikmet Yılı Projesi Danışmanı Atilla Birkiye ise bu bir yıllık süreçte emeği geçen sanatçılara, şairlere, yazarlara ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şafak Baba Pala ve Kültür Şube Müdürü Nazan Akdoğan tarafından Birkiye, Emre Zeytinoğlu, Savaş Çekiç, Nejat Biçen ve Murathan Mungan'a katkılardan dolayı plaket takdim edildi.

Sempozyum öncesi Emre Zeytinoğlu küratörlüğünde, Savaş Çekiç'in mekan tasarımı ve Nejat Biçen'in iletişim tasarımıyla hayata geçirilen "Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim" adlı sergi açıldı.

İki bölümden oluşan serginin bir bölümü Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde, diğer bölümü Tayyare Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi, 9 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.