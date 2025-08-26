Bursa'da Müze Ziyaret Saatleri Uzatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki 3 müzenin, hafta sonları akşam saatlerinde de ziyarete açık olacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zindankapı, Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi ile Bursa Kent Müzesi 1 Ekim 2025'e kadar her hafta sonu saat 22.00'ye kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.