Bursa'da Müze Ziyaret Saatleri Uzatıldı

Bursa'da Müze Ziyaret Saatleri Uzatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Zindankapı, Bursa Mevlevihanesi ve Bursa Kent Müzesi'ni hafta sonları akşam saatlerinde de ziyarete açacağını duyurdu. Müzelere 1 Ekim 2025'e kadar her hafta sonu saat 22.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki 3 müzenin, hafta sonları akşam saatlerinde de ziyarete açık olacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zindankapı, Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi ile Bursa Kent Müzesi 1 Ekim 2025'e kadar her hafta sonu saat 22.00'ye kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Kültür Sanat
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki gencin feci sonu! Arkadaşları son anlarını böyle kaydetti

16 yaşındaki gencin feci sonu! Arkadaşları son anlarını böyle kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.