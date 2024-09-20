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Bursa'da Mevlidi Nebi Haftası Coşkuyla Kutlandı

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Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Mevlidi Nebi haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde esnafa gül dağıttı, hatim duası yapıldı ve cami çıkışında yemek ikram edildi.

Mevlidi Nebi haftasına coşkulu final

Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve din görevlileri Muradiye'de esnafa gül dağıttı, cuma namazında hatim duası yapıldı

Cuma namazı sonrasında sakalı şerif gösterildi, cami çıkışında yemek ikramı yapıldı

BURSA - Bursa'da Peygamber Efendimiz'in doğum günü sebebiyle kutlanan Mevlidi Nebi haftasının son gününde Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve din görevlileri Muradiye'deki esnafa gül dağıttı, sakalı şerif gösterimi ve hatim duası yapıldı. Cuma namazı sonrası Muradiye Külliyesi'nde cemaate yemek ikram edildi.

Bursa'da Mevlidi Nebi haftası dolu dolu etkinliklerle yaşandı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesinde Mevlid Kandili ve sonrasındaki günlerde onun güzel ahlakı ve öğütleri halka anlatıldı.

Haftanın son gününde de Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır esnafa cuma namazı öncesinde gül dağıttı. Muradiye Cami İmam Hatibi Lütfü Taşçı ve diğer din görevlileri vatandaşların Mevlidi Nebi haftasını kutladılar.

Cuma namazı öncesinde de okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı. Önce vaaz veren ve daha sonra Cuma hutbesini irad eden Müftü Yavuz Selim Karabayır Hazreti Muhammed'in güzel ahlakını cemaate anlattı.

Namaz sonrasında da cami içinde sakalı şerif gösterildi. Salavatlar eşliğinde yapılan duaların ardından cami çıkışında cemaate ve vatandaşlara yemek ikram edildi.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, "Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği Rebiülevvel Ayının içerisindeyiz. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif etmesiyle nura gark olmuş. Maddi ve manevi zulümatlar kaldırılmış, Allah onun güzel ahlakıyla nurunu tamamlamış ve mübarek Kur'an-ı Kerim'i onun vesilesiyle bize hediye eyledi. Biz bu günlerde Peygamber Efendimizi daha çok yad ederiz. Gazze ve Doğu Türkistan kurtulsun, insanlık dünya imtihanını kazansın diye tek kurtuluşun Peygamber Efendimizin güzel ahlakına bürünmekle olabildiğine inandığımız için bugünlerde onu yad ediyoruz. Ne zaman İslam ümmeti olarak Peygamber Efendimizin güzel ahlakına bürünürsek o zaman dünyanın tekrar zulmetten ve karanlıktan kurtulacağına, hanelerin mutlu olacağına, şahısların psikolojik ilaç kullanmayıp Allah takdirine rıza göstererek Peygamber Efendimizin ahlakıyla mutlu olacaklarına, şehirlerde suç oranın azalacağına inanıyoruz. Bütün İslam aleminin Mevlid Kandilini ve Rebiülevvel Ayını tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile eylesin" şeklinde konuştu.

Bursa'da Mevlidi Nebi Haftası Coşkuyla Kutlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / POLAT TAHA ÖZTÜRK - Kültür Sanat

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