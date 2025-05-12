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Bursa'da Anneler Günü Etkinliği: Yörük Kadınlarının Kahramanlık Hikayeleri Sahnelendi

Bursa'da Anneler Günü Etkinliği: Yörük Kadınlarının Kahramanlık Hikayeleri Sahnelendi
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Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu, Anneler Günü kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenledi. Etkinlikte saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Türk kadınlarının kahramanlık hikayeleri şiir ve skeçlerle sahnelendi.

Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu "Anneler Günü" kapsamında etkinlik düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türk tarihindeki kadınların kahramanlık hikayeleri şiir ve skeçlerle Bursalı sanatseverler için sahnelendi.

Yörük kadınların seslendirmesiyle Milli Mücadele döneminde kazanılan zaferleri ve kahramanlıkları canlandıran oyuncular giydikleri yöresel kıyafetlerle beğeni topladı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
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