Bursa'da Aile Yılı Kapsamında Aile Kitaplığı Açıldı

Bursa'da Aile Yılı Kapsamında Aile Kitaplığı Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bursa İl Halk Kütüphanesi işbirliğiyle hayata geçirilen 'aile kitaplığı'nın açılışı yapıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Aile Yılı kapsamında "aile kitaplığı" hizmete sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezince Bursa İl Halk Kütüphanesi ortaklığıyla oluşturulan "aile kitaplığı"nın açılışı yapıldı.

Açılışa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hayri Aydınlı, Bursa İl Halk Kütüphanesi Müdürü Fatma Utar, Aile ve Toplum Birimi'nden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Recep Büyükkayıkçı ve Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ali Bayram katıldı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Kültür Sanat
ASELSAN'dan heyecanlandıran mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?

ASELSAN heyecanlandırdı! Erdoğan öncesi ilk ipucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.