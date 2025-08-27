Bursa'da Aile Yılı Kapsamında Aile Kitaplığı Açıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Aile Yılı kapsamında "aile kitaplığı" hizmete sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezince Bursa İl Halk Kütüphanesi ortaklığıyla oluşturulan "aile kitaplığı"nın açılışı yapıldı.

Açılışa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hayri Aydınlı, Bursa İl Halk Kütüphanesi Müdürü Fatma Utar, Aile ve Toplum Birimi'nden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Recep Büyükkayıkçı ve Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ali Bayram katıldı.