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Bursa'da 05.05.2025 Tarihinde Nikah Yoğunluğu

Bursa'da 05.05.2025 Tarihinde Nikah Yoğunluğu
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Bursa'da çiftler, nikah tarihlerini özel kılmak amacıyla 05.05.2025 tarihini tercih ederek yoğunluk oluşturdu. Nikah dairesinde 33 çiftin evlendiği günde, nikah işlemleri 15 dakikada bir gerçekleştiriliyor.

Bursa'da, nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler nedeniyle nikah dairesinde yoğunluk yaşandı.

Evlilik tarihini unutulmaz hale getirmeyi amaçlayan çiftler, 2025 yılının beşinci ayının beşinci gününü tercih etti.

Bu tarih için önceden randevu alan çiftler, Osmangazi Belediyesi Evlendirme Dairesi ve Nikah Salonu'nda yoğunluk oluşturdu.

Nikah memuru Yurdanur Ergün, AA muhabirine, özel tarih sebebiyle bugünü tercih eden 33 çift olduğunu söyledi.

Nikah kıymaya saat 11.00'de başladıklarını aktaran Ergün, "Saat 18.30'a kadar nikahlarımız devam edecek. Çiftlerimizi mutlu olarak göndereceğiz buradan. Normalde yarım saatte bir nikahımız var ama bugün özel bir gün olduğu için 15 dakikada bir nikah kıyıyoruz." dedi.

"Devamlı hafızalarda yer alacağına inandığım için bu tarihi seçtik"

Evlenen çiftlerden 27 yaşındaki Halil İbrahim Durak ise özellikle bu tarihi tercih ettiklerini belirterek, "Anlamlı bir gün, 05.05.2025. Hatırı kolay bir gün özel tarih olduğu için, devamlı hafızalarda yer alacağına inandığım için bu tarihi seçtik." ifadesini kullandı.

Eşi Melike Durak (23) da kendileri için oldukça önemli olan bugünün tarihinin de özel olmasını istediklerini aktardı.

Durak, bu kararı beraber aldıklarını ve unutmamak için akılda kalıcı bir tarih olan 05.05.2025'i tercih ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Kültür Sanat
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