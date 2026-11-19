Bursa Çocuk Senfoni Orkestrası, 24 Kasım'da öğretmen solistlerle sahne alacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Çocuk Senfoni Orkestrası, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmen solistlerle aynı sahnede yer alacağı özel bir konser verecek. Konser, 24 Kasım Salı saat 20.00'de Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde öğretmen ve öğrencileri buluşturacak.
Bursa Çocuk Senfoni Orkestrası, öğretmen solistlerle aynı sahneyi paylaşarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde özel sahne alacak.
Doç. Dr. Çağdaş Özkan yönetimindeki konserde, üç öğretmen solist Elif Özgür, Elifsu Yalın ve Zeynep Kökten, genç müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşacak.
Klasik müziğin önemli bestecilerinin eserleriyle Anadolu'nun geleneksel ezgilerinin seslendirileceği konserde, müzik ve eğitimin ortak diline dikkat çekilecek.
Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde 24 Kasım Salı günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek konser, öğretmen ve öğrencileri aynı müzikal zeminde buluşturacak.
Bela Bartok, Mikhail Glinka, Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Philipp Emanuel Bach ve Joseph Haydn'ın eserlerinin seslendirileceği programda, geleneksel türkülerden seçmeler de yer alacak.