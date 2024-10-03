Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Sezon Açılış Konserini Gerçekleştirdi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2024-2025 yılının sezon açılışı konserinde Rus müzisyen Nikolay Rimski-Korsakov tarafından Binbir Gece Masalları'ndan esinlenerek bestelenen Şehrazat senfonik süitini seslendirdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'ndaki konseri, orkestra şefi Naci Özgüç yönetti.

Konser, Mikhail Glinka'nın hızlı temposu ve enerjik yapısıyla dikkati çeken Ruslan ve Ludmilla Uvertürü ile başladı. Ardından Çaykovski'nin dünyaca ünlü 1. Piyano Konçertosu, virtüöz piyanist Emre Elivar tarafından seslendirildi.

Konserin son bölümünde ise Nikolay Rimski-Korsakov'un Binbir Gece Masalları'ndan esinlenerek bestelediği egzotik Şehrazat senfonik süiti, BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Bursalı sanatseverlerin ilgi gösterdiği konser sonunda BBDSO ve konuk sanatçılar ayakta alkışlandı.

Konser öncesi gerçekleşen kokteylde, Bursa Filarmoni Derneği yönetiminin yanı sıra kent protokolünden çok sayıda isim ve sanatseverler yer aldı.

Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Mehdi Kamruz, konser öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sezon dünyaca ünlü şef ve solistlerin muhteşem konserlerle Bursalı sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Bu akşam çok güzel bir piyano konçertosuyla sezon açılışını yapacaklarını ifade eden Kamruz, "Bu programlar her perşembe devam edecek. 32 hafta birbirinden daha güzel ve ilginç konser programlarıyla sezon devam edecek. Çok iyi bir sezon bekliyoruz. Bütün Bursalı sanatseverleri, kıymetli Bursalıların hepsini davet ediyoruz. Her perşembe buradayız." dedi.

Uludağ İçecek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl da BBDSO'nun yeni sezonunun açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu akşamki konserin bin 850 kişilik salonda icra edileceğini vurgulayan Kızıl, şunları kaydetti:

"Bursa gerçekten müthiş salonlara, iyi bir senfoniye ve destekçiye sahip. Şehrindeki senfoniye sahip çıkan sanatseverlere sahip. Biz de Uludağ olarak onların arkasında duruyoruz ve bu akşam harika bir Şehrazat konseriyle açılış var. Bu akşam hoş ve ufak bir kokteylle açılışımızı yapıyoruz. Çok keyifli olacak. Bu açılıştan sonra herkesin her perşembe akşamı konserlere gelmesini istiyoruz. Konserlerin yaklaşık yüzde 50'sinde dijital konser canlı kayıtları yapılıyor. Bugün şu anda bildiğim kadarıyla 108 tane canlı kaydımız var. Herkes internet üzerinden bu güzel hoş Bursa'da icra edilen konserleri dinleyebilir. Bu da ayrı bir güç katıyor bize. Bu akşam bu güzel açılışta hep beraberiz."