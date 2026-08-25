Burhaniye'de Mevlit Kandili Coşkusu: Camiler Doldu Taştı

Burhaniye ilçesinde, Mevlit Kandili nedeniyle çeşitli programlar düzenlenirken camiler dolup taştı. Ören Camiinde de imam Kadir Özdemir, Mevlit Kandilinin öneminden bahsederken, dualar yapıldı.

Ören Camiinde yazla birlikte cemaat artarken, Mevlit Kandilinde de çok sayıda vatandaş Ören camiinde buluştu. Yatsı namazı öncesi vaaz eden imam Kadir Özdemir, Peygamber efendimizin SAV hayatından örnekler verdi. Camiyi dolduran vatandaşlar yapılan dualara amin derken salavati şerifeler getirildi. Camiye gelen vatandaşlar, çeşitli coğrafyalarda zulüm gören Müslümanlar ile Türkiye'nin birliği ve beraberliği için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı