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Burhaniye'de kahvehanelerde süt servisi başladı, günlük tüketim 15 litreyi buldu

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Burhaniye'de kahvehanelerde süt servisi başladı, günlük tüketim 15 litreyi buldu
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Burhaniye'de kahvehanelerde sonbaharla başlayan süt servisi, müşteri talebiyle artıyor. İşletmeci Yasemin Ayşavkı günlük süt tüketiminin 15 litreyi bulduğunu ve çay ile sütü 15 liradan verdiklerini söyledi; vatandaşlar uygulamadan memnun.

Burhaniye ilçesinde, kahvehanelerde süt servisi yapılması vatandaşları sevindirdi. Sonbaharla ile birlikte başlayan süt talebinin artarak devam ettiğini kaydeden işletmeci Yasemin Ayşavkı, günlük süt tüketiminin 15 litreyi bulduğunu söyledi.

Burhaniye'de kahvehanelerde çay yerine süt içilmeye başlandı. Tarihi Hanay Cami önünde eşi Sinan Ayşavkı ile kahvehane çalıştıran 2 çocuk annesi Yasemin Ayşavkı süt talebinin her geçen gün arttığını söyledi. Yaklaşık 2 yıldır kahvehane işlettiklerini kaydeden Yasemin Ayşavkı, "Müşterilerimizin talebi üzerine süt servisi yapmaya başladık. Özellikle kış aylarında süte ilgi artıyor. Yaz aylarında limonata hazırlıyoruz. Sonbahar gelince de süt servisine başladık. Sütüde çayıda 15 liradan veriyoruz. Günlük süt tüketimi 15 litreyi buluyor" dedi. Kahvehanede süt içen Hamdi Mengi de, "Süt servisi yapan kahvehanelerde çay yerine süt içiyorum. Süt servisi yapan Sinan ve Yasemin kardeşime teşekkür ediyorum. Kahvelerdeki süt satışının artması ülke hayvancılığı içinde iyi olacaktır" dedi. Namık Kemal Gedikoğlu da, "Kahvehanelerde süt servisi yapılması çok iyi. Bizde çal yerine sütü tercih ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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