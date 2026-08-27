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Burhaniye'de Muhtardan Sağlık Talebi: Mahalleye İkinci Aile Hekimi İstendi

Burhaniye'de Muhtardan Sağlık Talebi: Mahalleye İkinci Aile Hekimi İstendi
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Burhaniye İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Betül Erten Akbey, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Yasemin Kozan'ı ziyaret etti. Görüşmede, mahallenin sağlık altyapısı eksiklikleri ele alındı. Muhtar Kozan, sağlık ocağı ihtiyacı ve ikinci bir aile hekimi görevlendirilmesi talebini iletti; vatandaşların sağlık hizmetine erişiminde yaşanan ulaşım zorluklarını aktardı. Müdür Akbey'e çözüm odaklı yaklaşımı için teşekkür etti.

Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr, Betül Erten Akbey, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Yasemin Kozan'ı ziyaret etti. Ziyarette, mahallenin sağlık talepleri görüşüldü.

İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr, Betül Erten Akbey'i makamında ağırlayan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Kozan, mahallenin sağlık sorunlarını görüştüklerini söyledi. Muhtar Yasemin Kozan "İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Betül Erten Akbey muhtarlığımıza ziyarette bulundu. Kendisine mahallemizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan sağlık altyapısını aktardık. Sağlık ocağı eksikliğimizi ve yeni merkez talebimizi, yaşlı ve hasta vatandaşlarımızın başka mahallelerdeki hekimlere giderken yaşadığı ulaşım zorluklarını anlattık. Mahallemize mutlaka ikinci bir aile hekimi görevlendirilmesi gerektiğini önemle ifade ettik. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine yerinde ve kolayca ulaşabilmesi için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sayın Müdürümüze ziyaretleri ve çözüme yönelik yaklaşımları için mahallemiz adına teşekkür ederim" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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