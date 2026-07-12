Haberler

Burhaniye'de keşkek dövme geleneği devam ediyor

Burhaniye'de keşkek dövme geleneği devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düğün ve sünnet törenlerinde davul ve klarnet eşliğinde keşkek dövme geleneği yaşatılıyor. Hazırlanan keşkek, pilavla birlikte yüzlerce kişiye ikram ediliyor.

Burhaniye ilçesinde, düğün ve sünnetlerde keşkek dövme geleneği devam ediyor. Davul ve klarnet eşliğinde dövülen keşkek pilavla birlikte yüzlerce vatandaşa ikram ediliyor.

Burhaniye'de buğdayın kaynatılması ile hazırlanan keşkek düğün ve sünnetlerin vazgeçilmez yemeği oldu. Genellikle davul ve klarnet eşliğinde özel sopalarla karıştırılarak hazırlanan keşkek, pirinç pilavı ile birlikte ikram ediliyor. Cumhuriyet Mahallesinde Ramazan Mercan'ın oğlu Burak Mercan için düzenlediği düğünde de keşkek dövme şöleni yaşandı. Keşkek dövme geleneğini yaşattıklarını anlatan İsa Eren, "Bu gün de Ramazan Mercan'ın oğlu Burak için düzenlediği düğünde davul ve klarnet eşliğinde keşkeğimizi dövdük. Bana Kadir Özdemir arkadaşımızda eşlik etti. Evlenen gençlere mutluluklar diliyoruz. Biz bu geleneği devam ettirmekte kararlıyız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

Arap ülkesinin kaderini değiştiren isim hayatını kaybetti
Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti

Binlercesi kara yolunu istila etti! Sürücüler neye uğradığın şaşırdı
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi

Meral Akşener'den aylar sonra bir ilk! Bakın nerede görüntülendi
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

ABD'li senatör ölümünden saatler önce bakın hangi liderle görüştü
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi

Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan apar topar açıklama geldi
İstanbul'da infial yaratan olay! 3 çocuk kadına sokak ortasında kabusu yaşattı

İnfial yaratan olay! 3 çocuk kadına sokak ortasında kabusu yaşattı