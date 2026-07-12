Burhaniye'de keşkek dövme geleneği devam ediyor

Burhaniye ilçesinde, düğün ve sünnetlerde keşkek dövme geleneği devam ediyor. Davul ve klarnet eşliğinde dövülen keşkek pilavla birlikte yüzlerce vatandaşa ikram ediliyor.

Burhaniye'de buğdayın kaynatılması ile hazırlanan keşkek düğün ve sünnetlerin vazgeçilmez yemeği oldu. Genellikle davul ve klarnet eşliğinde özel sopalarla karıştırılarak hazırlanan keşkek, pirinç pilavı ile birlikte ikram ediliyor. Cumhuriyet Mahallesinde Ramazan Mercan'ın oğlu Burak Mercan için düzenlediği düğünde de keşkek dövme şöleni yaşandı. Keşkek dövme geleneğini yaşattıklarını anlatan İsa Eren, "Bu gün de Ramazan Mercan'ın oğlu Burak için düzenlediği düğünde davul ve klarnet eşliğinde keşkeğimizi dövdük. Bana Kadir Özdemir arkadaşımızda eşlik etti. Evlenen gençlere mutluluklar diliyoruz. Biz bu geleneği devam ettirmekte kararlıyız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı