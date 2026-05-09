Burdur'da temsili Yörük Göçü, renkli görüntülere sahne oldu

Burdur'da gerçekleştirilen 'Temsili Yörük Göçü' etkinliği, Yörük kültürünü canlandırarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Yerel sanatçılar eşliğinde düzenlenen yürüyüşte, geleneksel kıyafetler içinde yerel müzikler çalındı.

Burdur'da düzenlenen "Temsili Yörük Göçü", vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Yörük kültürünün canlandırıldığı etkinlikte, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Burdur Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen "Temsili Yörük Göçü", Türkiye'nin ilk turizme açılan mağarası olan İnsuyu Mağarasında başladı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, yerel sanatçılar tarafından çalınan cura, sipsi ve yöresel müzikler eşliğinde geleneksel kıyafetleriyle yürüyüşe katıldı. Yöresel kıyafetler giyen Yörükler, beraberlerinde getirdikleri deve, at, eşek ve keçilerle birlikte yürüyerek hazırlanan etkinlik alanına ulaştı. Yörük kültürünün simgeleriyle süslenen yürüyüş korteji, izleyenlere renkli anlar yaşattı. Yürüyüşün sona erdiği etkinlik alanında ise halk oyunları gösterisi ve yerel sanatçılar tarafından konserler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "7'den 77'ye herkes bugün bu sahnenin hakkını verecektir bu sahneyi yaşayacaktır. Müziği ile halk oyunları ile ve mutlaka yemek kültürü ile Yörük kültürünü bugün inşallah dolasıya yaşamış olacağız. Buradaki amacımı kültürümü anlatmak, doğru bir şekilde aktarmak bunu yaparken de tabii ki gelenekleriyle yaşam tarzları ile insana, çevreye, doğaya ve hayvana saygısıyla anlatabilmek istiyoruz" dedi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
