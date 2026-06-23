Burdur'da Lale Kültür Günleri Başladı

BURDUR Valiliği'nin İstanbul Lale Vakfı ve Lale Müzesi ile iş birliği içerisinde organize ettiği Lale Kültür Günleri başladı.

Valilik bahçesinde gerçekleştirilen Lale Günleri açılış programına Vali Tülay Baydar Bilgihan, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan ile öğrenciler katıldı. Vali Tülay Baydar Bilgihan, valilik bahçesinin tarihe tanıklık eden bir alan olduğunu belirterek, "Bu tarihi bahçenin en güzel günlerinden birini yaşıyoruz. Bizler ev sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu bahçeyi gülle, lavantayla, laleyle, sanatla, el emeği göz nuru ürünlerle anlatmak da ayrıca bir keyif olacak. Etkinliğimizin ilkini yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte devam edecek" dedi.

Etkinliğe katılanlar kurdele kesiminin ardından İstanbul Lale Müzesi'nden getirilen eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Etkinlikte, 'Köklerden Yüzeye bir Kültür, Lale' başlıklı söyleşi düzenlendi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı