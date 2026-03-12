Burdur'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Etkinliği

BURDUR'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 105'inci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen programa Vali Tülay Baydar Bilgihan, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Baro Başkanı Meltem Özdemir ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Ozan Kara, "İman ve inançla Mehmet Akif'in gönlünden diline düşen mısralar ve bu mısraların anlamları alelade cümleler değil, soğuk odada tahta masada sarı saman kağıdına yazılan, gecenin karanlığında duvara kazınan incilerdir. Meclis kürsüsünde defalarca okunan, dokundukça yüreklerde körüklenen bir ateş, dalga dalga Anadolu'ya yayılan alevdir. Dünya var oldukça, bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızın gölgesinde, marşımız söylenecek ve bayrağımız özgürce dalgalanacak" dedi.

Şiirlerin okunmasının ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu. Mehmet Akif'in hayatının anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan resim sergisinin gezilmesiyle program sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı