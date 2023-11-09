Burak Kuka'nın yönettiği 'Yaşam Koçu' filminin çekimleri başladı

İstanbul'da çekilen 'Yaşam Koçu' filmi, gündemdeki olayları eleştirel ve mizahi bir perspektiften ele alıyor. Başrolleri Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. Filmin yapımcılığını Wovie, RetroPro, Netd ve DMC üstleniyor. 12 Ocak 2024'te vizyona girecek.

Yönetmen koltuğuna Burak Kuka'nın oturduğu "Yaşam Koçu" filminin çekimleri başladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da çeşitli semt ve platolarda çekilen filmde, gündemdeki olaylar eleştirel ve mizahi bir perspektiften ele alınıyor.

Başrolleri Doğu Demirkol ile Yağmur Tanrısevsin ile paylaşan Doğu Demirkol, senaryo çalışmaları sırasında gözlem yapmak üzere yaşam koçları, enerji terapistleri ve astrologlarla birçok seans yaptı. Demirkol, seanslardaki gözlemlerini senaryoya da yansıttı.

Hikaye ve konsept tasarımını filmin yapımcılarından Emrah Güzelkokar'ın üstlendiği filmin yapımcılığını Wovie, RetroPro, Netd ve DMC üstlendi.

Filmin 12 Ocak 2024'te sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.