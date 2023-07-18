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Bunu da gördük! Gelin bohçasından kırbaç ve kelepçe çıktı

Kültür Sanat Haberleri

Yeni gelin videoları sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Bu kez bir gelin, özenle hazırladığı bohçasının içine kırbaç ve kelepçe koydu. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi. Gelinin bu tutumuna tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları "Ne ar kalmış ne de edep" şeklinde yorumlar yaptı.

Sosyal medyada birçok farklı video ile gündem olan yeni gelinlere bir yenisi daha eklendi. Çeyiz için hazırlanan videolardan birinin içindeki fantezi kelepçe ve kırbaç dikkat çekti.

"NE AR KALMIŞ NE DE EDEP"

Kısa sürede gündem olan görüntüler bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Videonun altına yorum yapan bazı kullanıcılar "Ne ar kalmış ne de edep" şeklinde yorumlar yaptı.

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Yorumlar (6)

Uğur Çetin:

Ne güzel

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erman genç :

Kadın ve Erkek dışarda ararsa böyle şeyleri sıkıntı Özel hayatına kimse karışamaz insanların, Gece hayatındaki sıkıntılar yüzünden çok yuvalar yıkılıyor.. Paylaşmak ayıp olan Almak değil,,!

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A B:

Hayvanî fantazilere bu özenti neden acaba mübah yolu varken

Cevap Yaz1719Yayından Kaldır
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