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Güroluk Mahallesi'nde 34 yıllık aşure geleneği yaşatılıyor

Güroluk Mahallesi'nde 34 yıllık aşure geleneği yaşatılıyor
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Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Güroluk Mahallesi'nde muhtar öncülüğünde 34 yıldır süren geleneksel aşure hayrı, imece usulü hazırlanarak mahalle sakinleri ve davetlilere ikram edildi.

Buldan'a bağlı Güroluk Mahallesi'nde, muhtar öncülüğünde düzenlenen geleneksel aşure hayrı bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. İmece usulüyle hazırlanan aşure ikramı, 34 yıldır mahallede birlik ve beraberliğin simgesi olmayı sürdürüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Güroluk Mahallesi'nde, 34 yıldır aralıksız sürdürülen geleneksel aşure hayrı bu yıl da mahalle sakinleri ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Güroluk Mahallesi Muhtarı Paşa Ali Yılmazkoç'un öncülüğünde düzenlenen etkinlik, mahalle halkı ile hayırseverlerin imece usulü katkılarıyla hazırlandı. Kazanlarda pişirilen aşureler, programa katılan vatandaşlara ikram edildi.

34 yıldır devam eden geleneğin mahalle için büyük önem taşıdığını belirten Muhtar Paşa Ali Yılmazkoç, "Bu gelenek bizlere emanet. Mahallemizde ebediyete göç etmiş tüm vatandaşlarımızın ruhlarına hediye ediyoruz. Ömrümüz yettiğince bu geleneğimizi yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlıyız. Emeği geçen, katkı sunan ve katılım sağlayan herkesten Allah razı olsun." dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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