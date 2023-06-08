Bükreş'te Hatay yemekleri tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te Hatay lezzetleri tanıtıldı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, eski Romanya Başbakanı Victor Ponta, yabancı misyon şefleri, bürokratlar, vatandaşlar ve gazeteciler katıldı.

Büyükelçi Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinin ikinci faaliyetini Büyükelçilik konutunda gerçekleştirdiklerini belirterek, Hatay mutfağının kendisi için çok özel olduğunu, kendisinin de Hataylı olduğunu ve bu yemeklerle büyüdüğünü söyledi. Altan, her kesimden insanın orada mutlu bir şekilde bir arada yaşadığını ve yemeklerin de bu zenginliği yansıttığını anlattı.