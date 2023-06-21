Buca Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi'nin Kursiyerleri El Emeği Ürünlerini Sergiledi

Buca Belediyesi ve Buca Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan hobi ve sanat kurslarında eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri görücüye çıktı. Buca Belediyesi'ne bağlı Ceren Özdemir Semt Merkezi, Evka-1 Semt Merkezi ve Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde, Buca Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan hobi ve sanat kurslarının yıl sonu sergisi düzenlendi.