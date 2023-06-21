Buca Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi'nin Kursiyerleri El Emeği Ürünlerini Sergiledi
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Buca Belediyesi ve Buca Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan hobi ve sanat kurslarında eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri görücüye çıktı. Buca Belediyesi'ne bağlı Ceren Özdemir Semt Merkezi, Evka-1 Semt Merkezi ve Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde, Buca Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan hobi ve sanat kurslarının yıl sonu sergisi düzenlendi.
Buca Belediyesi ve Buca Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan hobi ve sanat kurslarında eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri görücüye çıktı.
Buca Belediyesi'ne bağlı Ceren Özdemir Semt Merkezi, Evka-1 Semt Merkezi ve Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde, Buca Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan hobi ve sanat kurslarının yıl sonu sergisi düzenlendi. Buca Belediyesi önünde düzenlenen sergide, kursiyerlerin hazırladıkları el emeği ürünler yer aldı. Sergide, kursiyerler ürünlerini satışa sunma fırsatı da buldu.
Ceren Özdemir Semt Merkezi'nde açılan bağlama kursunda eğitim alan kursiyerlerin müzik dinletisi, sergi alanına renk katarken, kuaförlük kursu öğrencilerinin yaptıkları makyaj şovu da beğeni topladı.