Bu hafta 6 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta dramdan müzikale, korku ve gerilimden animasyona 6 film vizyona girecek.

Oscar ödüllü yönetmen John Carney'in imzasını taşıyan "Hayatımın Şarkısı", düğün grubu solisti Rick ile eski bir pop yıldızı olan Danny'nin sarhoşken yazdığı doğaçlama şarkının dünya çapında hit olmasıyla başlayan hak mücadelesini konu alıyor.

Paul Rudd, Peter McDonald ve Rory Keenan'ın başrollerini paylaştığı müzikal filmde, şöhrete kavuşan Danny'nin gölgesinde kalan Rick, hayalini kurduğu rock yıldızı yaşamının peşinde koşarken, evde onu bekleyen eşini, kızını ve dostlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

"Onun Şahsi Cehennemi"

"Drive"ın yönetmeni Nicolas Winding Refn'in 10 yıllık aranın ardından çektiği "Onun Şahsi Cehennemi", gizemli bir metropolde babasını arayan genç bir kadının, kızının cehennemde tutulduğuna inanan bir Amerikalı askerle yollarının kesişmesini konu alıyor.

Bilim kurgu, gerilim ve melodramı bir arada sunan filmin başrollerini, Sophie Thatcher, Havana Rose Liu ve Charles Melton paylaşıyor.

Haftanın animasyonları

TRT ortak yapımı "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 4", tarihin ve zaman dengesinin bozulmasını önlemeye çalışan Nasreddin Hoca ve ekibinin, Dinozorlar Çağı ile Kadim Medeniyetler Çağı arasında geçen maceralarını odağına alıyor.

Haftanın bir diğer animasyon filmi "İzci Takımı: Şelalenin Peşinde", bir izci takımının, karne gününün ardından öğretmenleri liderliğinde ormandaki büyük şelaleyi bulmak amacıyla çıktıkları doğa gezisini anlatıyor.

Haftanın korku ve gerilim filmleri

Ahmet Toklu'nun yönettiği yerli korku filmi "Hannas 3", bebeğini trajik bir kazada kaybeden sosyal medya fenomeni Ayşe ve emlakçı eşi Ali'nin tatil için gittikleri köy evinde açıklanamayan olaylarla yüzleşmesini konu alıyor.

Rhys Frake-Waterfield'ın senaryosunu yazıp yönettiği "Pinokyo: Kanlı Masal", ikonik kuklanın karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlamasını sunuyor. Filmde, Geppetto'nun, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırmasıyla gelişen dostluk, Pinokyo'nun saf doğasından habersiz James'in onu dünyaya tanıtmasıyla birlikte, bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir haçlı seferine çıkmasına dönüşüyor.